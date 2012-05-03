10-річного хлопчика вкусила гадюка - потрапив до реанімації
14:47, 03 травня 2012Новини регіонів
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Другий випадок на Житомирщині
У Житомирській області внаслідок укусу гадюки 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Житомирській області, 2 травня до травматологічного відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом” укус гадюки” було госпіталізовано 37-річну місцеву жительку.
1 травня до реанімаційного відділення Коростишівської районної лікарні з таким же діагнозом потрапив 10-річний хлопчик.
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