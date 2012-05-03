10-річного хлопчика вкусила гадюка - потрапив до реанімації

14:47, 03 травня 2012
Новини регіонів
0

Другий випадок на Житомирщині

У Житомирській області внаслідок укусу гадюки 10-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Житомирській області, 2 травня до травматологічного відділення Олевської центральної районної лікарні з діагнозом” укус гадюки” було госпіталізовано 37-річну місцеву жительку.

1 травня до реанімаційного відділення Коростишівської районної лікарні з таким же діагнозом потрапив 10-річний хлопчик.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter