У Луганську побилися іноземні студенти і місцеві жителі

У Луганську біля національного університету ім. Шевченка побилися іноземні студенти і місцеві жителі.

За інформацією газети «Неделя», близько 40 іноземців брали участь в бійці з такою ж кількістю луганчан.

«Жертв немає. Міліціонери затримали трьох учасників бійки - двох іноземців і одного жителя Луганська. Слідчі з`ясовують, що стало причиною бійки і хто був призвідником. Конфлікт стався поблизу кіоску з продажу шаурми на вулиці Оборонній, який восени минулого року розгромили невідомі, найімовірніше - спортсмени-тайбоксери», - пише «Неделя».

У Відділі по зв`язках з громадськістю ГУМВС у Луганській області кореспонденту УНІАН подробиці інциденту не повідомили, проте підтвердили інформацію про бійку іноземців і місцевих жителів, зазначивши, що в ній брали участь двоє іноземців і один місцевий житель.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 листопада 2011 року 25 невідомих у медичних масках розгромили кіоски і побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету ім. Шевченка. За даними фактами були порушені кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

9 листопада обласне УМВС заявило про те, що в Луганську був затриманий організатор інциденту.

14 листопада стало відомо, що затриманий організатор – тренер з тайського боксу спортивного клубу «Донбас». Разом з ним було затримано двох чоловіків: п`ятикратного чемпіона України з тайського боксу, призера і чемпіона світу, і ще одного тренера того ж спортклубу. Вони перебували під підпискою про невиїзд.

5 січня 2012 року суд звільнив з-під арешту тренера з тайського боксу. Кримінальна справа стосовно нього знаходиться на розгляді в Ленінському районному суді Луганська.

