Мешканці Донецька добровільно здають зброю
08:37, 04 травня 2012Новини регіонів
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За місяць - 127 одиниць
Населення Донецька здало в міліцію 127 одиниць зброї під час місячника добровільної здачі зброї та боєприпасів, який проводився на території міста з 20 березня по 30 квітня цього року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міського управління міліції.
Згідно з повідомленням, серед зданого - мисливська зброя, газова, пристосована для стрільби патронами з гумовою кулею і холодна. Є й «ексклюзив» - мисливський лук, який його власник збирається зареєструвати на своє ім`я.
Також громадяни здали 149 патронів та снаряд.
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