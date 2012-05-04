У лікарнях Дніпропетровська лишаються 10 жертв вибухів
08:54, 04 травня 2012Новини регіонів
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Стан 77-річної жінки важкий
У лікарнях Дніпропетровська станом на 18.00 залишаються 10 постраждалих від серії вибухів.
Стан 77-річної жінки залишається важким, повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.
За даними управління, у стані середньої тяжкості перебуває одна людина. У решти 8 потерпілих стан задовільний.
Сьогодні у другій половині дня з лікарень було виписано 4 потерпілих, з них троє - підлітки.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.
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