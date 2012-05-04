У лікарнях Дніпропетровська лишаються 10 жертв вибухів

У лікарнях Дніпропетровська станом на 18.00 залишаються 10 постраждалих від серії вибухів.

Стан 77-річної жінки залишається важким, повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними управління, у стані середньої тяжкості перебуває одна людина. У решти 8 потерпілих стан задовільний.

Сьогодні у другій половині дня з лікарень було виписано 4 потерпілих, з них троє - підлітки.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.