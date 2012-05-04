У столиці впіймали втікача з СІЗО

Засудженого Віталія Кузьменка, який скоїв втечу с Київського СІЗО, затримали.

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, засудженого впіймали завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Київського СІЗО (№ 13) та апарату ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня під час вранішньої перевірки в Київському СІЗО було виявлено відсутність одного із засуджених, який відбував покарання у господарській службі при слідчому ізоляторі.

Втікача, 1979 року народження, у 2010 році було засуджено на три роки позбавлення волі за крадіжку з відстроченням вироку на два роки.

За фактом втечі ув’язненого з Київського СІЗО Шевченківським райуправлінням ГУ МВС України в м. Києві проведено перевірку та порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.

