На Прикарпатті - перші випадки укусів людей гадюками
09:33, 04 травня 2012Новини регіонів
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Потерпілі у лікарні
На Прикарпатті зареєстровано перші випадки укусів людей зміями.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, у минулі вихідні до Богородчанської центральної районної лікарні через укус змії госпіталізовано 32-річного жителя села Луквиця Богородчанського району, який пішов до лісу по дрова і його вжалила в ногу гадюка.
Ще один такий випадок трапився у Рожнятівському рійоні 1 травня, де у лікарню з діагнозом «укус змії в стегно лівої ноги» потрапив 22-річний житель села Красне. Як зазначають медики, стан обох потерпілих задовільний, загрози їх життю немає.
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