На Прикарпатті - перші випадки укусів людей гадюками

На Прикарпатті зареєстровано перші випадки укусів людей зміями.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, у минулі вихідні до Богородчанської центральної районної лікарні через укус змії госпіталізовано 32-річного жителя села Луквиця Богородчанського району, який пішов до лісу по дрова і його вжалила в ногу гадюка.

Ще один такий випадок трапився у Рожнятівському рійоні 1 травня, де у лікарню з діагнозом «укус змії в стегно лівої ноги» потрапив 22-річний житель села Красне. Як зазначають медики, стан обох потерпілих задовільний, загрози їх життю немає.