На Прикарпатті від саморобної вибухівки загинув пенсіонер

На Прикарпатті від вибуху саморобного вибухового пристрою загинув пенсіонер.

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, учора, 3 травня, близько 17-ї години в Коломийський райвідділ міліції зателефонував мешканець міста і повідомив про те, що на околиці Коломиї поблизу берега річки Прут він виявив тіло невідомого чоловіка із травмами рук і живота.

На місце події виїхали оперативно-слідчі групи райвідділу та УМВС в області, експерти-криміналісти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, судово-медичний експерт, керівництво обласного УМВС і прокуратури.

Під час обстеження місцевості, де розташовані городи громадян, встановлено, що смерть 67-річного чоловіка сталася через нещасний випадок від вибуху саморобного вибухового пристрою.

Згідно з попередніми висновками, саморобний вибуховий пристрій спрацював у руках чоловіка.

За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються усі обставини, що призвели до нещасного випадку зі смертельними наслідками.