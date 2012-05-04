Азаров у Кривому Розі передав амбулаторії нове обладнання

Прем’єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Кривому Розі ознайомився з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5 та передав цьому медзакладу сучасний автоматичний гематологічний аналізатор BC 3000 plus – апарат для здійснення клінічного аналізу крові.

Про це повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, нове обладнання дозволить максимально чітко вимірювати 19 параметрів при дослідженні однієї краплини крові. Аналізатор може здійснювати 60 аналізів за годину та одночасно зберігати у пам’яті результати 35 тис досліджень.

Також у Кривому Розі М.Азаров та губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул у рамках святкування 67-ї річниці Дня Перемоги поклали квіти до монумента «Перемога» – пам`ятника воїнам 3-го Українського фронту, які визволили Кривий Ріг від фашистських загарбників 22 лютого 1944 року.

Також М.Азаров у рамках робочої поїздки ознайомилися з експозицію знахідок часів Великої Вітчизняної війни та поспілкувалися з членами історико-пошукової організації «Пошук Дніпро».