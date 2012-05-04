В Запоріжжі поля обробили невідомою речовиною

509 бджолосімей загинуло в Запоріжжі через обробку полів невідомою речовиною.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, для розслідування причини загибелі бджіл створено комісію. Проведено комісійне обстеження 24 дворів, де загинули бджоли. За словами власників бджіл, вірогідною причиною загибелі може бути обробка полів ріпаку невідомою речовиною. Обстеження триває.