На Львівщині у ДТП травмовано шестеро осіб

У Львівській області при зіткненні трьох транспортних засобів травмовано шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня о 15-й год. на 505 км автодороги Київ - Чоп.

За попередніми даними, поблизу села Банюнин 41-річний водій маршрутного таксі «Еталон», що рухався за маршрутом Львів – Кудряві, не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції, не впорався з керуванням, унаслідок чого в’їхав у припаркований автомобіль «Мерседес Спринтер».

Після зіткнення «Мерседес» з’їхав у кювет та перекинувся.

Тим часом з маршрутним таксі скоїв зіткнення водій вантажівки «ДАФ», який рухався позаду та не вибрав безпечної дистанції.

Внаслідок ДТП травми отримав водій мікроавтобуса «Мерседес», а також п’ятеро пасажирів автобуса «Еталон». Усіх потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили в лікувальні заклади.

Наразі за фатом ДТП проводиться розслідування.