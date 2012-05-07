У Києві маршрутка зіткнулася з фурою: є жертви

Сьогодні в Києві в результаті зіткнення маршрутки з фурою загинув водій автобуса «Богдан».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ МВС України у Києві, аварія сталася о 5:40 на Харківській площі.

Встановлено, що вантажівка, зареєстрована в республіці Молдова, рухалась проспектом Бажана у напрямку Борисполя. А «Богдан» їхав від вулиці Колекторної у напрямку Харківського шосе.

«Ці транспортні засоби не змогли розминутись на вищевказаному перехресті. Світлофори там працювали, отож хтось із водіїв не дотримався вимог проїзду перехрестя», - зазначили в ДАІ.

Під час зіткнення 33-річний водій маршрутки отримав травми, від яких помер на місці ДТП. В салоні мікроавтобуса, який вирушав на 455-й маршрут, перебував лише кондуктор, молодший брат водія. Його з важкими травмами було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.

Водій фури розповів, що їхав до Білорусі і перевозив майже 20 тонн вина. Під час зіткнення незначна частина товару випала на дорогу і була пошкоджена.

За попередніми даними, (зі слів свідків) «Богдан» рухався на зелений сигнал світлофора. Однак, хто і якою мірою винен у цій пригоді, буде остаточно з’ясовано в ході слідства, додали в прес-службі ДАІ.