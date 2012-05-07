На Черкащині чоловік захворів на сибірку

38-річний житель Звенигородського району Черкаської області захворів на сибірку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, 1 квітня у Звенигородці на території власного домогосподарства під час розробки туші свині чоловік поранив передпліччя. Через місяць він звернувся лікарні, де йому було встановлено діагноз «еризипілоїд, сибірка» та відібрано матеріал для дослідження. Хворого госпіталізовано.

Фахівцями Держсанепідслужби та ветеринарної медицини спільно проводиться розслідування зі з’ясування джерела і шляхів передачі збудника сибірки.