Цигани намагалися незаконно вивезти з України дівчинку

На східному державному кордоні України затримано трьох осіб, які намагалися вивезти з країни 8-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби, під час оформлення пасажирів автобуса маршрутом «Харків - Бірюч» прикордонним нарядом Харківського прикордонного загону було виявлено трьох громадян України ромської національності, у супроводі яких слідувала дівчинка слов’янської зовнішності, 2004 року народження, зі свідоцтвом про народження в Україні. Цей факт викликав у прикордонників сумніви щодо належності цього свідоцтва дитині.

У ході опитування дитини було виявлено деякі розбіжності у відповідях з відомостями, зазначеними у свідоцтві про народження, та відомостями, наданими особами, які слідували з нею. Окрім цього, одна із громадянок почала нервувати, кричати на дитину і виправляти її відповіді. Після цього дівчинка категорично відмовлялась від подальшого спілкування.

Прикордонники поінформували про цю подію співробітників міліції. Дитину було передано оперуповноваженому УБОЗ ГУ МВСУ в Харківській області.