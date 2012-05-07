У Мелітополі молодик погрожував підірвати багатоповерхівку

У Запорізькій області затримано 19-річного мешканця Мелітополя, який погрожував підірвати багатоповерхівку у місті, якщо йому не заплатять 20 тис дол.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, анонімне повідомлення з вимогою виплатити гроші надійшло до міліції вчора близько о 09.45.

"Невідомий чоловік заявив, що у випадку, якщо йому не заплатять 20 тис доларів США, станеться вибух в одній з багатоповерхівок міста Мелітополя", - зазначається в повідомленні МВС.

Для перевірки інформації за вказаною анонімом адресою терміново виїхали працівники міліції. Мешканців будинку було евакуйовано. Вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Запорізькій області провели ретельну перевірку будинку, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

За словами першого заступника начальника Мелітопольського міськвідділу Олександра Салухи, правоохоронцям, щоб «вирахувати» та затримати зловмисника, знадобилося близько 30 хвилин. Було також з’ясовано, що парубок раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганські дії.

Наразі вирішується питання про порушення стосовно «телефонного терориста» кримінальної справи та про обрання стосовно нього запобіжного заходу.