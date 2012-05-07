Прикарпаття: від удару блискавки загинув чоловік
11:47, 07 травня 2012Новини регіонів
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На своєму ж подвір`ї
В Івано-Франківській області від удару блискавки загинув чоловік.
Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному Управлінні МНС в Івано-Франківській, тіло 56-річного чоловіка було виявлено вчора, 5 травня, в селі Розтоки Косівського району у власному господарстві.
Чоловік загинув від ураження блискавкою.
Це перша на Прикарпатті у 2012 році смерть людини від удару блискавки.
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