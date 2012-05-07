Прикарпаття: від удару блискавки загинув чоловік

В Івано-Франківській області від удару блискавки загинув чоловік.

Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному Управлінні МНС в Івано-Франківській, тіло 56-річного чоловіка було виявлено вчора, 5 травня, в селі Розтоки Косівського району у власному господарстві.

Чоловік загинув від ураження блискавкою.

Це перша на Прикарпатті у 2012 році смерть людини від удару блискавки.