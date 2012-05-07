У Харкові випав з вікна і загинув однорічний хлопчик

У Харкові випав з вікна другого поверху будинку та розбився однорічний хлопчик.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Комінтернівського району Харкова Дениса Мишкова.

За його даними, дитина випала з вікна житлового будинку по проспекту Героїв Сталінграда 6 травня близько 9.20. Близько 17.00 під час операції в лікарні дитина від отриманих ушкоджень померла.

Як пояснила мати хлопчика, малюк, якому недавно виповнився рік, заліз на підвіконня та, спершись на москітну сітку, випав з вікна.

За вказаним фактом проводиться перевірка.

Прокуратура тримає хід перевірки на контролі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня у Харкові, випавши з вікна квартири на 8-му поверсі будинку, на смерть розбився дворічний хлопчик. Як з’ясувалося, дитина залізла на підвіконня та, спершись на москітну сітку, випала з вікна.