У Ялтинському заповіднику пожежа ліквідована повністю

Сьогодні зранку співробітники МНС повністю ліквідували пожежу в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту управління рятувальними силами МНС України Григорій Марченко.

Він нагадав, що пожежа сталася вчора, зокрема згоріло суха трава та кущі на площі 1,5 га.

Г.Марченко зауважив, що причиною загоряння став людський фактор, а саме - необережне поводження з вогнем.

Він нагадав, що до гасіння пожежі було задіяно 180 осіб і 24 одиниці техніки.

Також МНС задіяло вертоліт, який для гасіння вогню здійснив 34 вильоти.

Г.Марченко додав, що вчора о 15.30 пожежу було локалізовано, а сьогодні зранку повністю ліквідовано.

