Мати залишила у палаючому будинку трьох синів

У Севастополі до чотирьох років позбавлення волі засуджено жінку, яка залишила у пожежі своїх дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, суд розглянув кримінальну справу щодо 35-літньої жінки, порушену за ст. 166 і ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України за фактами злісного невиконання обов`язків батьків і залишення дітей без допомоги, що призвело до смерті одного з них та до інших тяжких наслідків.

У ході слідства було встановлено, що мати трьох синів не опікувалася здоров`ям, розвитком і безпекою дітей, за що раніше притягувалась до адміністративної відповідальності.

14 лютого 2011 року двоє її синів перебували без нагляду. Чотирирічний хлопчик, граючись із запальничкою, влаштував у квартирі пожежу. Мати, помітивши вогонь, покинула дітей і вибігла на вулицю, навіть не спробувавши їх врятувати. Один із хлопчиків загинув, інший потрапив до лікарні.