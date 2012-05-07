У Миколаєві 4-річний хлопчик випав з вікна і загинув
14:07, 07 травня 2012Новини регіонів
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Наглядала 40-річна бабуся
У Корабельному районі Миколаєва 4-річний хлопчик випав з вікна квартири, розташованої на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку, і від отриманих тілесних ушкоджень помер.
Про це повідомляється на сайті Управління МВС У Миколаївській області.
Співробітники міліції встановили, що нещастя сталося у той час, коли матері хлопчика не було вдома і він знаходився під наглядом 40-річної бабусі.
Дитина стала на коробку, перехилилась через підвіконня та, не втримавшись, впала.
Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
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