У Харкові випав з восьмого поверху і розбився 2-річний хлопчик
14:18, 07 травня 2012Новини регіонів
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У Харкові випав з вікна квартири на восьмому поверсі і розбився дворічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Київського району Харкова Євгена Соколова, надзвичайна подія сталася 5 травня близько 6.40.
На місце події негайно прибули керівники районної прокуратури та міліції, слідчо-оперативна група. З’ясовуються причини трагедії. Хід перевірки перебуває на контролі прокуратури.
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