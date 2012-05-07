У Харкові випав з восьмого поверху і розбився 2-річний хлопчик

У Харкові випав з вікна квартири на восьмому поверсі і розбився дворічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Київського району Харкова Євгена Соколова, надзвичайна подія сталася 5 травня близько 6.40.

На місце події негайно прибули керівники районної прокуратури та міліції, слідчо-оперативна група. З’ясовуються причини трагедії. Хід перевірки перебуває на контролі прокуратури.