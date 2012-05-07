На Київщині діяла група наркоторговців із 7 осіб
Очолювала громадянка ФРН
Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням групи наркоторговців, яку очолювала громадянка ФРН.
Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, ГПУ 3 травня 2012 року затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України, стосовно 7 учасників організованої групи, які упродовж березня - серпня 2011 року на території м. Києва та Київської області вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.
Встановлено, що злочинне об`єднання, очолюване громадянкою Федеративної Республіки Німеччини, на території одного з селищ Київської області налагодило вирощування коноплі та виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, який систематично реалізовувало в Києві. Отримані від збуту наркотиків кошти використовувалися для збагачення та продовження злочинної діяльності.
З метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, у справі накладено арешт на автомобілі, об`єкти нерухомості, земельні ділянки обвинувачених.
Усім обвинуваченим обрано запобіжний захід взяття під варту. Кримінальну справу для розгляду по суті направлено до Солом`янського районного суду м. Києва.