На Київщині діяла група наркоторговців із 7 осіб

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням групи наркоторговців, яку очолювала громадянка ФРН.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, ГПУ 3 травня 2012 року затверджено обвинувальний висновок у кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України, стосовно 7 учасників організованої групи, які упродовж березня - серпня 2011 року на території м. Києва та Київської області вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Встановлено, що злочинне об`єднання, очолюване громадянкою Федеративної Республіки Німеччини, на території одного з селищ Київської області налагодило вирощування коноплі та виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, який систематично реалізовувало в Києві. Отримані від збуту наркотиків кошти використовувалися для збагачення та продовження злочинної діяльності.

З метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, у справі накладено арешт на автомобілі, об`єкти нерухомості, земельні ділянки обвинувачених.

Усім обвинуваченим обрано запобіжний захід взяття під варту. Кримінальну справу для розгляду по суті направлено до Солом`янського районного суду м. Києва.