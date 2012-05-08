У Горлівці двоє чоловіків кілька місяців продавали вибухівку

У Горлівці Донецької області оперативні працівники міліції затримали двох місцевих жителів, які впродовж кількох місяців займалися реалізацією вибухових речовин і пристроїв.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що в середині квітня працівники відділу карного розшуку міськуправління міліції затримали злочинну групу з двох чоловік, яка мала намір реалізувати 700 грамів вибухівки, факт збуту був задокументований.

Затримані 27 і 30 років виявилися безробітними, судимими за коєння крадіжок і збут наркотиків. Під час санкціонованого обшуку за місцем їх проживання оперативники виявили і вилучили п`ять детонаторів і 800 грамів вибухових речовин (амоніту і вугленіту), походження яких встановлюється.

На даний момент вже встановлено, що за 300 г вибухівки зловмисники одержували в середньому 200 грн.

Наразі порушено три кримінальні справи за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Стосовно затриманих обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.

Ведеться слідство.