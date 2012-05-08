У Кременчуці з вікна випала півторарічна дівчинка
09:44, 08 травня 2012Новини регіонів
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Обперлася на москітну сітку
У Кременчуці з вікна другого поверху приватного будинку випала півторарічна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, автомобіль швидкої допомоги доставив дитину до лікарні з тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти.
Встановлено, що дівчинка випала, схилившись на москітну сітку пластикового вікна.
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