У Кременчуці з вікна випала півторарічна дівчинка

У Кременчуці з вікна другого поверху приватного будинку випала півторарічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області, автомобіль швидкої допомоги доставив дитину до лікарні з тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти.

Встановлено, що дівчинка випала, схилившись на москітну сітку пластикового вікна.

