Волонтери побили киянина, який захистив онука від зграї собак

Безпритульні тварини в Києві спровокували бійку: дідусь захищав онука від нападу зграї псів і відганяв їх палицею, за що від захисників тварин отримав синці та подряпини. Волонтери накинулися на людину з кулаками, бо тварин їм шкода, а люди самі, на їхню думку, наражаються на собачу агресію, йдеться в сюжеті ТСН.



11-річний Віталік катався на роликах, коли його взяла в в облогу зграя із 7 собак. Тварини гавкали та почали шарпати дитину за штані – хлопець налякався та покликав на допомогу діда.



64-річний Олександр онука від собак відбив, але його самому добряче дісталося. Події розгорталися на очах волонтерів, які розцінили дії чоловіка, як жорстоке поводження із тваринами та вирішили помститися.



Жінок-захисниць тварин було троє, і вони не вгамовувалися навіть тоді, коли пан Олександр викликав міліцію.



Синці на обличчі та роздряпане тіло – наслідки волонтерської роз`яснювальної роботи для дідуся. Одна з нападниць зізнається, що била чоловіка повідком по спині, а синці і гематоми поставила її колега – молода волонтерка, яка володіє єдиноборствами.



Дівчина запевняє, що це був самозахист. Підполковник у відставці переконує, що не дозволив би собі підняти руку на жінку. У міліції ж кажуть – пошкодження мають обидві сторони конфлікту.



"У чоловіка за попередніми данними лікарів закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і ссадини обличчя. У жінки ссадини голови. Вона каже, що він нібито вдарив її пляшкою", - розповіла помічник керівника РУ МВС Солом`янського району Києва Ірина Біба.



Олександра з онуком до дому з міліції проводжали міцні хлопці, погрожували, і рекомендували зам`яти цю справу. Родина навпаки вважає себе двічі потерпілою – від собак, і від їхніх захисниць.



"Я намагався захистити свою дитину. Кожен так само вчинив би", - мотивує свою позицію дідусь.



Для зграї собак неподалік ентузіастами було облаштовано імпровізований притулок. Їх підгодовують двірники, а волонтери відповідають за їхню стерилізацію. Свою агресію захисники тварин пояснюють тим, що собак їхніх підопічних підступно знищують.