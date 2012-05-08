На річках Чернігівщини - пік весняної повені

На річках Чернігівщини спостерігається пік весняної повені.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

На р. Дніпро поблизу села Неданчичі формується пік повені. На р. Десні поблизу м. Новгород-Сіверський на сьогодні вже пройшов пік повені з відміткою 549 см над нулем поста. На р. Дніпро в межах області, на р. Десна на дільниці м. Новгород-Сіверський – с. Розльоти та на р. Снов біля м. Щорс вода на заплаві.

Внаслідок підтоплення окремих ділянок доріг, припинення експлуатації понтонного мосту та поромних переправ залишається порушеним пряме транспортне сполучення від райцентрів до 12 населених пунктів у 4 районах Чернігівщини. Випадків підтоплень будинків немає. Життєдіяльність населення забезпечується, об’єкти громадського значення функціонують у звичайному режимі, запевнили в ОДА.