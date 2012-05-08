Луганщина: 12-річний хлопчик повісився на власному ремені

У місті Ровеньки Луганської області 12-річний хлопчик покінчив життя самогубством.

Цю інформацію УНІАН підтвердила начальник Управління освіти Ровеньківської міської ради Тетяна Коваленко.

За її словами, нещасний випадок стався вчора, 7 травня.

«Як тільки батьки подали заяву до міліції, нам про це стало відомо. Поки не можу сказати, чи порушувалася кримінальна справа, міліція проводить перевірку і з`ясовує обставини», - сказала Т.Коваленко.

За інформацією сайту «Вперед-Ровеньки», 12-річний учень 6-го класу ЗОШ № 12 покінчив життя самогубством, повісившись на дереві на власному ремені.

«Тато прийшов з роботи, коли він вчив уроки. Батько пішов спати. Пізніше, мабуть, дитині захотілося піти погуляти. Він зателефонував матері, щоб відпроситися на вулицю. Вона не відпустила хлопця і наказала вчити уроки. Коли жінка повернулася з роботи, вдома сина не знайшла. Подумала, що той все ж пішов без дозволу. І лише коли вийшла на город, побачила, що хлопчик повісився на дереві. Він повісився на власному ремені», - пише «Вперед-Ровеньки».

За інформацією сайту, сім`я загиблого хлопчиську живе у мікрорайоні Алмазний, характеризується як благополучна. Сам хлопчик був активним, жвавим, навіть трохи задиркуватим, з характером.

Водночас керівник відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай заявила кореспонденту УНІАН, що міліція суїцидами не займається.

«Це не кримінал, тому жодної інформації у мене немає», - сказала Т.Погукай.