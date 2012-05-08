У Черкасах охоронець намагався пронести у СІЗО наркотики

В Черкасах правоохоронці затримали молодшого інспектора відділу режиму і охорони Черкаського СІЗО, який намагався пронести в охоронювану зону Черкаського слідчого ізолятора заборонені речі.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області, при обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон та два пакетики з наркотиками – марихуаною та метамфетаміном. Як розповів сам охоронець, телефон та наркотики він ніс одному із ув’язнених, за що отримав 50 доларів

Прокуратурою міста Черкаси порушено кримінальну справу стосовно молодшого інспектора відділу режиму і охорони Черкаського СІЗО за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) ККУ.

Наразі у справі триває досудове слідство, яке перебуває на контролі прокуратури області.