На Волині п’яний чоловік стріляв у подружжя

На Волині п’яний чоловік заподіяв вогнепальні поранення подружжю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, це сталося вчора, 7 травня, у місті Любомлі.

На вулиці 36-річний безробітний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, трьома пострілами з власного зареєстрованого спецзасобу ПМТ, призначеного для стрільби гумовими кулями, заподіяв вогнепальні поранення 28-річній жительці цього ж міста та її чоловіку – 28-річному іноземному громадянину.

Постраждалих госпіталізовано. Зловмисника затримано, спецзасіб вилучено.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.