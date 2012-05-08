9 постраждалих від вибухів все ще у лікарнях Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, 7 постраждалих перебувають в обласній лікарні ім. Мечникова, 1 - у міській лікарні № 6, 1 - у лікарні швидкої допомоги.

«У тяжкому стані перебуває лише одна людина», - зазначив співрозмовник агентства.

Стан здоров`я решти 8 оцінюється як задовільний.

Всіх постраждалих забезпечено необхідною медичною допомогою, і всі вже одержали грошові виплати на свої рахунки.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 особа, зокрема 10 неповнолітніх.

СБУ розслідує кримінальну справу, порушену ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України

