9 постраждалих від вибухів все ще у лікарнях Дніпропетровська
Усі отримали компенсацію
Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації, 7 постраждалих перебувають в обласній лікарні ім. Мечникова, 1 - у міській лікарні № 6, 1 - у лікарні швидкої допомоги.
«У тяжкому стані перебуває лише одна людина», - зазначив співрозмовник агентства.
Стан здоров`я решти 8 оцінюється як задовільний.
Всіх постраждалих забезпечено необхідною медичною допомогою, і всі вже одержали грошові виплати на свої рахунки.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 особа, зокрема 10 неповнолітніх.
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