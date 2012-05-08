Трирічний малюк випив із пляшки отрути для обробки овочів

У Гайсинському районі Вінницької області трирічний малюк отруївся отрутохімікатами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС у Вінницькій області.

За даними ГУМНС, граючись у житловому будинку, хлопчик випив отруту з пляшечки, яку мати купила для обробки буряків. Мати це помітила й відразу відвезла дитину до районної лікарні.

Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні з діагнозом «отруєння отрутохімікатами середнього ступеню важкості».