15 травня у столиці стартує пляжний сезон. У літній сезон 2012 року фахівці КП «Плесо» та профільні столичні служби готують 29 зон відпочинку біля води, 11 серед яких – міські централізовані пляжі.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на генерального директора комунального підприємства «Плесо» Павла Походія, наразі на об’єктах тривають підготовчі роботи.

За його словами, під час пляжного сезону буде організовано належне функціонування необхідної кількості рятувальних постів та пунктів надання невідкладної допомоги.

Так, для безпеки людей та попередження нещасних випадків на водних об’єктах столиці, КП «Плесо» організувало роботу 3-х рятувально-водолазних, 5 рятувальних станцій, які укомплектовані необхідними плавзасобами, рятувальним та медичним інвентарем. Додатково на сезон планується прийняти на роботу близько 30 рятувальників.

Упродовж травня-вересня поточного року буде забезпечено щоденну роботу медичної та рятувально-водолазної служби профільного підприємства. Наразі організовують 23 пункти надання першої невідкладної допомоги на зонах відпочинку біля води (у тому числі 9 постійно функціонуючих медичних пунктів).

Для зон відпочинку та пляжів виготовляють попереджувальні та інформаційні щити двома мовами (українською та англійською), які встановлять для попередження та надання мінімально необхідної інформації мешканцям та гостям Києва.

На міських пляжах, де дозволене купання, комунальне підприємство «Плесо» обстежить і очистить дно акваторій.

У прибережних смугах водних об’єктів, у тому числі у межах територій місць масового відпочинку населення біля води, на територіях рятувально-водолазних станцій, фахівці проведуть комплекс дератизаційних, дезінфекційних і протилептоспірозних робіт.

У місцях масового відпочинку населення буде встановлено мобільні туалетні кабіни та забезпечено централізоване водопостачання і каналізацію. На цей час тривають роботи з обкошування території, обрізки кущів та зняття сухостійних дерев.