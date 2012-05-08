На Львівщині від удару блискавки згорів житловий будинок

На Львівщині грозовий розряд спричинив пожежу житлового будинку, який згорів вщент.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 7 травня о 17.12 на пульт зв’язку оперативно-диспетчерської служби ГУ МНС України у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу в с. Воля Довголуцька Стрийського району.

Вогонь швидко охопив житловий будинок і знищив дах, перекриття першого та другого поверхів, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни на площі 100 кв м.

Силами рятувальників врятовано господарську будівлю та майно на суму 10 000 грн.

Причиною пожежі став грозовий розряд. Збитки від пожежі встановлюються.

Про постраждалих під час пожежі не повідомляється.