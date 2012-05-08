У Тернополі 7-класниця потрапила до лікарня через передозування спирту

У Тернополі семикласниця потрапила до лікарня через передозування алкоголем.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, дівчина з трьома подругами вирішила після уроків розважитися.

Для цього одна з дівчат принесла з дому спирт, подруги розбавили його мінералкою і розпили. Однак цього їм здалося замало, відтак вони вирушили в супермаркет і купили ще енергетичних напоїв. Після їх споживання одній із дівчат стало погано прямо на вулиці, перехожі до школярки викликали швидку.

Після інциденту буде вжито заходів щодо супермаркету, який продав неповнолітнім слабоалкогольні напої.