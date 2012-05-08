На Вінниччині вилучили алкоголь-фальсифікат

У Вінницькій області співробітники податкової міліції виявили на території міста Могилів-Подільський нелегальну базу зберігання алкогольної продукції, з якої вилучено майже 9,5 тис літрів фальсифікату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції Державної податкової служби у Вінницькій області.

Зокрема, в ході відпрацювання оперативної інформації податківці оглянули приміщення на території пилорами, яка тривалий час не працює. Там зберігалося 270 пластикових каністр кожна об’ємом 35 літрів, усі заповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Як невдовзі показала експертиза, продукція є спиртовмісною сумішшю міцністю понад 95%. Фактично рідину можна віднести до спирту етилового, який, утім, не має відповідної якості і не відповідає нормам ДСТУ.

Особу власника фальсифікату правоохоронці наразі встановлюють, достеменно відомо й те, що продукція не стояла безгосподарною – сюди напередодні була завезена партія алкоголю. Водій авто пояснив, що здійснив перевезення на замовлення.

Нелегальна продукція на загальну суму більше 600 тис грн вилучена.

Порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України за фактом незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів.