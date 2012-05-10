На Буковині під час бійки чоловіка вбили битою

У селі Чудей Сторожинецького району Чернівецької області під час бійки чоловіка вбили битою

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, 7 травня увечері до чергової частини Сторожинецького райвідділу міліції надійшла інформація про те, що в реанімаційне відділення центральної райлікарні з діагнозом перелом основи черепа у тяжкому стані був доставлений 37-річний житель села Чудей. Не приходячи до тями, потерпілий помер.

Слідчі встановили, що у ході виниклої суперечки його битою по голові вдарив 19-річний односельчанин і з місця скоєного злочину втік. Невдовзі підозрюваний був затриманий.

Слідчим відділом Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, і проводиться досудове слідство.

Вбивця затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання.