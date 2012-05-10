Сьогодні на Сумщині у пожежі загинула 5-річна дитина з Росії.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Сумській області, інформація про пожежу в приватному житловому будинку в с. Тулиголове по вул. Колгоспній надійшла на лінію екстреного виклику «101» м. Кролевець Сумської області о 08:31.

Силами відділення 22-ї пожежної частини м. Кролевець, місцевої пожежної команди і пожежної команди с. Бистрик пожежу було ліквідовано.

Ще до прибуття пожежних підрозділів один з жителів села встиг винести з будинку 5-річну дівчинку. Постраждалу у тяжкому стані доставили до центральної райлікарні, де внаслідок отруєння чадним газом вона померла. Як було встановлено, дитина разом з матір’ю приїхала з Росії на відпочинок до родичів.

Причина пожежі з’ясовується.