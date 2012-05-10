Чому "швидка" не їхала до дитини, яка помирала?

У Донецькій області прокуратура Центрально-міського району Горлівки проводить перевірку за фактом ненадання своєчасної медичної допомоги дитині працівниками «швидкої».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області й нагадали, що 7-річний хлопчик упав на балконі квартири й склом травмував руку, після чого намагався викликати швидку допомогу, проте працівники медичної установи не сприймали серйозно телефонні виклики від малолітнього. В результаті карета швидкої допомоги приїхала лише після того, як її викликали дорослі.

Дитині надано необхідну допомогу, вона перебуває на лікуванні в Донецьку.

Прокуратура області контролює хід перевірки, підкреслили в прес-службі.

У свою чергу, місцеві ЗМІ уточнили, що лікарі швидкої допомоги в Горлівці проігнорували 13 викликів хлопчика. Він зміг сам вибратися з квартири, а в тамбурі його знайшла мама, яка повернулася з роботи. Й лише після її дзвінка швидка допомога приїхала через 10 хвилин. Хлопчика направили до обласної лікарні, де хірурги пришивали йому руку 4 години, повідомляють ЗМІ.