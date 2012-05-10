У Дніпропетровську повідомили про "мінування" кінотеатру

У Дніпропетровську міліція 8 травня затримала місцевого жителя за підозрою у неправдивому повідомленні про замінування кінотеатру в центрі міста.

Як повідомив УНІАН представник прес-служби УМВС у Дніпропетровській області, 8 травня о 13.27 до чергової частини Кіровського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що біля кінотеатру «Батьківщина», який розташовано на вул. Столярова, може статися вибух.

Виїздом на місце працівниками вибухо-технічної служби було проведено ретельне обстеження прилеглої території навколо кінотеатру, проте вибухонебезпечних предметів фахівці не виявили.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів за місцем свого проживання у стані алкогольного сп`яніння затримано 55-річного місцевого жителя, який пояснив, що подзвонив зі свого мобільного телефону, оскільки йому здалося, що є небезпека для його 19-річного сина, який вчиться неподалік.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 КК України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).

Зловмиснику загрожує штраф від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт терміном до 6 місяців, або обмеженням свободи терміном до 5 років.