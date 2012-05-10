У Києві за продаж дітям тютюну та алкоголю забирають ліцензії

У Києві за чотири місяці цього року за продаж неповнолітнім тютюну та алкоголю анульовано 70 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі та застосовано фінансових санкцій на суму майже 500 тис. грн.

Порівняно з минулим роком кількість анульованих ліцензій з зазначеної причини збільшилась у 6 разів, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в м. Києві.

Загалом у столиці за січень-квітень цього року анульовано 466 ліцензій, з них 129 – за невнесення квартальної проплати.