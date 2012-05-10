Картки киянина отримають багатодітні батьки та соцпрацівники

До кінця травня Картки киянина отримають дві категорії пільговиків столиці – батьки багатодітних родин та соціальні працівники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на сьогодні учасники пілотного проекту «Картка киянина» – КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», ТОВ «УНІТ», ПАТ «КБ «Хрещатик», КП «Київський метрополітен» та КП «Фармація» підтвердили готовність до початку реєстрації жителів Києва у проекті.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, інформаційно-телекомунікаційна система «Картка киянина» пройшла необхідне тестування, включаючи банківський і транспортний додаток, проведено навчання відповідних спеціалістів, які здійснюють оформлення та видачу пластикових карток, укладено й підписано договори між усіма учасниками проекту.

Процедуру реєстрації перших категорій громадян, яким видаватиметься Картка киянина, розпочато сьогодні.

Р.Крамаренко зазначив, що оформлення та видача карток буде здійснюватися Головним управлінням праці та соціального захисту населення та районними відділами праці та соціального захисту населення безкоштовно.

Соціальні працівники запрошуватимуть кожного киянина з визначеної категорії прийти для оформлення та отримання «Картки киянина» особисто, зокрема, телефоном. Для оформлення картки, громадянину необхідно мати при собі лише паспорт та посвідчення, що дає право на пільгу.

«Картка киянина» дає право пільгового проїзду у метрополітені та надає знижку 25-30% на 52 найменування лікарських засобів вітчизняного виробництва.

Запровадження проекту буде поступовим, усі пільгові категорії отримають карти до кінця 2012 року.