Житель Дніпропетровщини віддав молодшу сестру італійцям

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу стосовно жителя регіону, який вирішив віддати на виховання італійській родині свою сестру.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі, у травні минулого року брата було призначено опікуном над малолітньою сестрою (1998 року народження). «Місцем проживання дитини було визначено Петропавловській район області - за місцем проживання опікуна», - повідомив співрозмовник агентства.

У грудні 2011 року брат із сестрою поїхали до Італії на запрошення двох місцевих жителів, які виявили бажання виховувати дівчинку.

«Там він навмисно, відповідно до вимог італійського законодавства, але всупереч чинному законодавству України, зробив заяву з правом нотаріального акту, згідно з яким довірив і передав свою сестру на виховання італійцям», - повідомляє прокуратура.

Відомство підкреслює, що підозрюваний у незаконних діях досі не вжив жодних заходів з повернення сестри в Україну.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 169 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у кримінальній справі доручено УМВД України в області.