У Дніпропетровську випускні пройдуть без феєрверків.

Як повідомила УНІАН заступник начальника управління освіти і науки Дніпропетровської міськради Любов Башкатова, таке рішення прийнято управлінням.

«Окрім організації феєрверків, під час проведення випускного вечора школярам також забороняється вживати спиртні напої», - повідомила Л.Башкатова.

За даними правоохоронних органів, у Дніпропетровську під час випускних вечорів кожен клас охоронятимуть по два міліціонери.

«Загалом по місту порядок забезпечуватимуть 300 співробітників міліції. Також буде задіяно 15 патрульних служб «Беркута» і 31 патрульно-постову службу», - повідомив начальник міліції громадської безпеки міста Владимир Седлецький.

За його словами, цього року кількість залучених до охорони співробітників правоохоронних органів збільшено у зв`язку з тим, що з 27 квітня через серію вибухів у Дніпропетровську запроваджено посилений режим.

За даними міськради, у Дніпропетровську 163 шкіл, гімназій і ліцеїв. Цього року навчання завершують 6 697 одинадцятикласників.

12 травня випускні пройдуть у 160 школах (у 3 школах 11 травня). У 116 навчальних закладах вручення атестатів відбудеться на території шкіл.



