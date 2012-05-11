Жінка виявила на городі 85 снарядів часів війни
10:18, 11 травня 2012Новини регіонів
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Усі знешкоджено
В селі Червоний Кут Жашківського району Черкаської області жінка, саджаючи цибулю на городі, виявила снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області.
Жінка відкопала 2 артилерійських снаряди.
Пізніше викликана на місце пригоди піротехнічна група МНС після обстеження городу виявила ще 83 артилерійські снаряди.
Всі боєприпаси вилучено та знешкоджено.
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