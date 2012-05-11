Жінка виявила на городі 85 снарядів часів війни

В селі Червоний Кут Жашківського району Черкаської області жінка, саджаючи цибулю на городі, виявила снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області.

Жінка відкопала 2 артилерійських снаряди.

Пізніше викликана на місце пригоди піротехнічна група МНС після обстеження городу виявила ще 83 артилерійські снаряди.

Всі боєприпаси вилучено та знешкоджено.



