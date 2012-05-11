У Києві перевірять дитячі атракціони

Прокуратура столиці організувала перевірку дитячих атракціонів, дитячих гральних майданчиків у Києві.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ столичної прокуратури, перевірка здійснюється з метою попередження випадків травматизму та недопущення введення в експлуатацію об’єктів, що перебувають в неналежному технічному стані.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, з настанням весняно-літнього сезону розпочинають роботу в парках відпочинку міста атракціони, які можуть створювати загрозу для життя і здоров’я як відвідувачів, так і обслуговуючого персоналу.

До перевірки залучено контролюючі органи, зокрема територіальне управління Держгірпромнагляду та промислової безпеки України по Київській області та Києву, органи Держтехногенбезпеки та Державної санітарно-епідеміологічної служби Києва.

Перевіркою охоплюватимуться питання правомірності розміщення та функціонування атракціонів, наявності дозвільних та проектних документів на їх експлуатацію, документів щодо їх технічного огляду та експертного обстеження, додержання техніки безпеки, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України щодо безпечності їх використання для дітей тощо, поінформували в прокуратурі.