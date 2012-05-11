Тернопільщина: в одному із сіл виявили 30 снарядів

Часів Другої світової

У Тернопільській області в одному із сіл виявили 30 артилерійських снарядів. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, боєприпаси було знайдено вчора під час обстеження території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у селі Застіноче Теребовлянського району. Усі снаряди – калібру 75 мм часів Другої світової війни

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