Тернопільщина: в одному із сіл виявили 30 снарядів
11:42, 11 травня 2012Новини регіонів
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Часів Другої світової
У Тернопільській області в одному із сіл виявили 30 артилерійських снарядів.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, боєприпаси було знайдено вчора під час обстеження території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у селі Застіноче Теребовлянського району. Усі снаряди – калібру 75 мм часів Другої світової війни
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