Медичну допомогу гостям Євро-2012 у Києві надаватимуть три муніципальні і три приватні заклади

Медичну допомогу гостям фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у Києві надаватимуть три муніципальні і три приватні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови КМДА Анатолій Голубченко заявив сьогодні на брифінгу з питань підготовки столиці до Євро-2012.

За словами А.Голубченка, на сьогодні визначено, що серед муніципальних медичних закладів до обслуговування гостей чемпіонату буде залучена Олександрівська лікарня і міські клінічні лікарні №12 та №17.

«А також інших форм власності: медзаклад «Феофанія», в якому передбачається обслуговувати VIP-осіб Євро-2012, а також військовий госпіталь Міноборони і клініка «Борис», які так само надаватимуть меддопомогу іноземним гостям чемпіонату», - сказав А.Голубченко.

За його словами, для забезпечення медичного обслуговування уболівальників буде залучено близько 30% автомобілів автопарку столичної екстреної служби медичної допомоги.

«Що стосується оплати, то всі медзаклади мають досвід роботи з іноземними страховими компаніями. Меддопомога буде здійснюватись за страховими полісами за їх наявності», - сказав заступник голови КМДА.

У свою чергу, присутня на брифінгу заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Києва Алла Арешкович повідомила, що для забезпечення лікарень медикаментами та іншими засобами з бюджету міста виділено додаткове фінансування. Також, за її словами, додаткові кошти передбачено й у приватних клініках та закладах, що залучаються до надання допомоги гостям чемпіонату. Вона не уточнила, про які суми йдеться.