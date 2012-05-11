У Тернополі заборонено продаж домашніх тварин на ринках

У зв’язку із випадками сказу

У Тернополі заборонили продаж домашніх тварин на стихійних ринках. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняли члени надзвичайної протиепізоотичної комісії у зв’язку із встановленими випадками сказу у тваринок, придбаними на таких ринках. Зокрема, прийнято рішення ліквідувати територію несанкціонованої торгівлі на перехресті вул. Живова-Шептицького неподалік центрального ринку. Виконання рішення комісії покладено на міськвідділ міліції та муніципальну поліцію.

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