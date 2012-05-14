44-річний кримчанин «замінував» райдержадміністрацію

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю ГУ МВС в АРК, в міліцію зателефонував чоловік і повідомив про дзвінок невідомого, котрий надійшов на мобільний телефон дружини, про бомбу в РДА.

До будівлі райдержадміністрації виїхали слідчо-оперативна група, кінолог і вибухотехніки. Була оточена прилегла до РДА територія, евакуйовані люди, що знаходилися в будівлі, і перевірені приміщення, проте вибуховий пристрій не було виявлено.

Псевдомінером виявився 44-річний кримчанин, який телефонував у стані алкогольного сп`яніння. Він уже зізнався в скоєному.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).

