Судові перепетії: журналіст - проти головного лікаря

У Луганську суд задовольнив скаргу журналіста Олега Перетяки, який заявляв про відмову прокуратури Ленінського району в порушенні справи проти головного лікаря однієї з лікарень міста.

Як повідомив УНІАН сам О.Перетяка, обласний апеляційний суд прийняв таке рішення 10 травня, направивши матеріали, надані журналістом, на повторну перевірку в прокуратуру.

«Суд першої інстанції, куди я спочатку скаржився на прокуратуру, прийняв позитивне рішення на мою користь 7 травня, але прокуратура подала апеляцію, яку програла», - сказав О.Перетяка.

Як повідомляв УНІАН, луганський журналіст О.Перетяка 11 квітня подав скаргу до Ленінського районного суду на дії прокуратури Ленінського району Луганська, котра відмовилася порушувати кримінальну справу проти головного лікаря однієї з лікарень міста.

О.Перетяка не раз звертався в правоохоронні органи з вимогою притягти до кримінальної відповідальності головного лікаря за поширення неправдивих відомостей про скоєний О.Перетякою злочин.

Зокрема, головний лікар у листопаді 2010 р. звернувся в правоохоронні органи із заявою, в якій просив «вжити заходів стосовно журналіста, який упродовж тривалого часу дестабілізує роботу бюджетних і приватних лікувальних установ, вимагає грошову винагороду за припинення журналістського переслідування і публікує наклепницькі статті».

«Він заявив про те, що я при цьому прийшов і погрожував йому пістолетом, а також вимагав гроші», - сказав О.Перетяка в коментарі УНІАН.

Приводом для такої заяви з боку головного лікаря послужили журналістські розслідування О.Перетяки про лобіювання міськими чиновниками інтересів ряду приватних медичних установ, зокрема й установи, в якій цей головний лікар раніше був керівником.