У Луцьку відбувся Фестиваль мам

У Луцьку до свята Дня Матері активні мами міста вперше організували Фестиваль мам.

Як передає кореспондент УНІАН, ідея проведення заходу виникла у команди порталу «Луцьк-мама». Ініціатива також знайшла підтримку у Луцького міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді та Волинської обласної громадської організації «Фонд місцевого розвитку», які і стали партнерами заходу.

Адміністратор порталу «Луцьк-мама» Ганна Гнатюк зазначила, що метою цього фестивалю в першу чергу було привернути увагу громадськості до ролі жінки-мами у суспільстві, продемонструвати різноманітні форми організації змістовного сімейного дозвілля.

У рамках заходу відбулося нагородження переможців конкурсів за найкращий літературний твір та найкращу фотороботу, оголошеного на порталі. Відвідувачів фестивалю розважали міми та клоуни. Порадували своїми піснями та запальними танцями аматорські колективи.

Також, програма заходу передбачала безкоштовні майстер-класи від творчих луцьких мам. Діяли виставки творчих виробів, імпровізована фотостудія «Ma-ma-ma», Боді-арт (Центр ефективної комунікації), виставка слінгів. Були представлені стенди для дитячої кімнати.

Голова Волинської обласної громадської організації «Фонд місцевого розвитку» Петро Верзун висловив надію, що наступного року фестиваль буде не лише мам, а й татусів, і матиме назву «Фестиваль батьків».